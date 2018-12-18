الكويت.. أمر بالقبض على “عبودكا”

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت بضبط وإحضار نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، المعروف إعلاميًا بـ”عبودكا“؛ بعد شكوى قدمها ضده أحد المحامين؛ إثر فيديو اتهم فيه بـ”الطعن بالأعراض”.

وأثار عبودكا جدلًا واسعًا بين ناشطي مواقع التواصل؛ عقب حديثه عن المرأة وعلاقاتها قبل الزواج، ورأوا أنه “طعن في النساء، وأنَّ إساءته غير مقبولة”.

وقال “عبودكا” في مقطع فيديو سابق، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يوجد فتاة مغلفة لم ترَ رجلًا أو تعرف أحدًا قبل الزواج”، مضيفًا في حديثه المثير للجدل: “حتى أمك قد تكون مرَّت بموقف مع شخص ما قبل الزواج”.

وفتحت وجهة نظر “عبودكا” نيران الغضب تجاهه، وسط مطالبات بتدخل قانوني ورفع قضية ضده، بسبب “الطعن في الأعراض وقذف المحصنات”، وذلك عقب حملة إلكترونية عبر تويتر تحت وسم (#عبودكا_يطعن_بأمهاتنا)، واحتلَ الصدارة خلال ساعات قليلة.

وحاول “عبودكا” تدارك الموقف، والحد من الهجمة عليه، حيث خرج لاحقًا مبررًا كلامه بأنه قصد فقط “علاقة المرأة في العمل مع الرجال، وأن على زوجها أن يحسن الظن بها”.

لكن سرعان ما استجاب عدد من المحامين للحملة، والذين أبدوا استعدادهم لتقديم شكوى ضد عبودكا، خاصة المحاميات اللواتي اعتبرن كلامه عن النساء مهينًا.

واستمعت النيابة لشكوى المحامي بشار نصار ضد “عبودكا”، وعليه صدر أمر بضبطه وإحضاره.