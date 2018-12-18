نائب بلوشي يكشف تفاصيل مشاجرته مع موظف إيراني “أهان” المذهب السني (فيديو)

كشف عضو البرلمان الإيراني عن مدينة سراوان، النائب البلوشي حمد باسط درازهي، يوم الثلاثاء، عن حقيقة مقطع الفيديو الذي نشرته مواقع إخبارية عن مشاجرة تخللها شتم وسب بينه وبين موظف في هيئة الجمارك الإيرانية بالعاصمة طهران.

وقال النائب باسط درازهي إن “الموظف في هيئة الجمارك الإيرانية قام بالتطاول على القومية البلوشية والمذهب السني”.

وأكد أنه “رفع شكوى لدى السلطات القضائية ضد الموظف الذي قام بالتطاول عليه”، مبينًا أن “كاميرات المراقبة في هيئة الجمارك قامت بتسجيل الحديث بيننا والذي استمر نحو 45 دقيقة”.

وانتشر مقطع فيديو منذ مساء أمس الإثنين، يظهر موظفًا في هيئة الجمارك الإيرانية وهو يتطاول على نائب من القومية البلوشية السنية، فيما يقوم آخر بطرده من المبنى، مهاجمًا إياه قائلًا: “أنت لا تعطيني الأوامر… ولعنة الله على الأمة والشعب الذي تمثله في البرلمان”.

كما يظهر المقطع النائب عن القومية البلوشية وهو يخاطب الموظف “لما لا تطع أمري!”، ليرد عليه الموظف: “العار على أي أرض جعلتك نائبًا لها”.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران تبلغ 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة، وغالبيتهم ينتمون للمذهب السني، بحسب إحصائيات رسمية.