وزير بريطاني: الحكومة لا تخطط لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير التعليم البريطاني “داميان هايندز” اليوم الأحد، إن الحكومة لا تخطط لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نفي لتقارير قالت إن “الوزراء يبحثون إجراء مثل هذا التصويت للتغلب على الأزمة الحالية”.

وأضاف هايندز ردًّا على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت، “لا، إجراءُ استفتاءٍ ثانٍ سيكون سببًا للشقاق، لدينا تصويت الشعب، أجرينا استفتاءً، والآن علينا المضي قدُمًا في تنفيذ نتائجه”.

ووصف الوزير، الاتفاق الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل بأنه “متوازن”، وقال إن “على النواب تأييده”.