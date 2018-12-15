بالفيديو.. تصرفات غريبة ليونكر خلال قمة الاتحاد الأوروبي

رصدت كاميرات المصورين السبت، تصرفات غريبة من قبل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أثناء قمة الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، في بروكسل، والتي تناولت بحث خطة للتصدي لما تصفة أمريكا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، محاولات روسية لتقويض الديمقراطيات الغربية.

وظهر يونكر في بداية الفيديو -الذي نشره موقع “روسيا اليوم” على فيسبوك- بشكل غير طبيعي، إذ دخل قاعة المؤتمرات مبالغا في مصافحته لمشاركات في المؤتمر، يلعب بشعر الأولى ويقبل بحرارة الثانية ومن ثم الثالثة، ليغطي بيده على عدسة أحد المصورين قبل أن يعتلي منصة المتحدثين ليلقي بشعار الاتحاد والأوراق التي على الطاولة على الأرض دون أية مبالاة.

وهذا هو اليوم الثاني للقمة، التي بدأت أعمالها الجمعة، حيث هاجم خلالها يونكر، رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بوصفه أحد المتورطين الرئيسيين في نشر المعلومات المغلوطة، خلال بحث خطة أوروبية لمواجهة الأخبار المغلوطة على الإنترنت.

وقال يونكر للصحافيين وبكل وضوح، “بعض رؤساء الوزراء الجالسين حول الطاولة يعدون أصل الأخبار الكاذبة… عندما يقول السيد أوربان على سبيل المثال إن المهاجرين مسؤولون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهذه أخبار كاذبة. ولذا يجب ألا نضع كل المسؤولية على الآخرين”.