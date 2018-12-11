عضو في الكنيست يدعو لـ”حصار” السلطة الفلسطينية

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، أوران حازان، عن حزب “الليكود” إلى فرض “حصار كامل ومشدد” على السلطة الفلسطينية، وفرض حظر التجول على الفلسطينيين، حتى يتم تسليم منفذي العمليات للجيش الإسرائيلي.

وقال حازان: “يجب تشديد الخناق على الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، إلى حين تسليم الذين نفذوا العمليات ولاذوا بالفرار”، بحسب موقع “0404” الإسرائيلي.

وأصيب مساء الأحد الماضي، 9 مستوطنين، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهم عند مدخل مستوطنة “عوفرا” قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة فلسطينية، النار صوب سيارة مستوطنين إسرائيليين، فأصابوا 9 منهم، بينهم مستوطنة وصفت جراحها بالخطيرة، فيما لاذ المنفذون بالفرار.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية فلسطينية، مساء الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز إجراءاته العسكرية على مدينة رام الله، ونصب العديد من الحواجز في محيط المدينة، بحثًا عن المنفذين.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، وأطلقت عددًا من القنابل الصوتية والمضيئة، قبل أن تقتحم عدة محال تجارية في بلدة بيرزيت القريبة.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين، على مدخل بلدة بيتين شرق رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.