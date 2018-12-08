الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عائلة فلسطينية على هدم منزل تملكه، السبت، في مدينة القدس المحتلة.

وصدر القرار بدعوى بناء المنزل المكون من شقتين دون ترخيص، مع التهديد بإجراء الهدم من قبل بلدية الاحتلال وتحميل التكاليف للعائلة.

وأشار مراد حشمية، أحد أبناء العائلة المتضررة، إلى المباشرة بالهدم، صباح السبت، وأن إسرائيل أمهلتهم حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري لإتمامه.

وسعت العائلة إلى الحصول على التراخيص منذ نحو 20 عامًا، بحسب “حشمية”، وبلغ مجموع الغرامات المالية المترتبة نحو 61 ألف شيكل (أكثر من 16 ألف دولار)، فضلًا عن مصاريف التقاضي.

وصدر القرار النهائي بهدم المنزل، الكائن في منطقة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى، في يونيو/حزيران الماضي.

بدورها، قالت هداية حشيمة، زوجة مراد، إن العائلة باتت في أزمة، وإن أسرتين من 14 فردًا لا يملكون حاليًا سوى غرفتين مرخصتين قبل 20 عامًا.

وتعمل إسرائيل على تهويد القدس لتكريس احتلالها، من خلال إجبار الفلسطينيين على التخلي عن ممتلكاتهم والتضييق عليهم اقتصاديًا وفرض ضرائب مرتفعة.