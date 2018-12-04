إعلانات تغري سكان القدس بمنح الجنسية الإسرائيلية تثير الريبة (صورة)‎

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء صفحات إسرائيلية مشبوهة تدعو المقدسيين لفحص إمكانية حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، وتدعوهم للاتصال فورًا بمكاتب مشبوهة مذكورة في الإعلانات.

وقال عضو الكنيست السابق جمال عمرو في حديث خاص لـ”إرم نيوز” إن هذه الصفحات تطلب من المواطنين المقدسيين تقديم معلومات عنهم من أجل فحص إمكانية منحهم جنسية إسرائيلية مجانًا.

وأشار عمرو إلى أن هذه الظاهرة خطيرة جدًا وقد ظهرت مباشرة بعض إعلانات القروض المشبوهة على المقدسيين من أجل بيع العقارات.

وأوضح عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل تقدم تسهيلات في موضوع منح الجنسية للفلسطينيين في القدس بحجة ضمان مستقبلهم وأمنهم وراحتهم.

وأفاد عمرو بأن هناك تجاوبًا غير طبيعي وغير مقبول لعشرات الأسماء العربية في التعليقات على هذه الإعلانات.

بدوره حذر مدير مركز المخطوطات الإسلامي في المسجد الأقصى رضوان عمرو، من أن هذه الأسماء التي تعلق على الإعلانات ربما تكون زائفة لتشجيع المقدسيين على بدء المراسلة.

وأكد رضوان أن هذه الظاهرة خطيرة جدًا وهدفها الاستيلاء على منازل المقدسيين والتنازل عنها. الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول اتباع كل الأساليب المبتذلة من أجل السيطرة على الأراضي في القدس.