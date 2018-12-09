صحيفة ألمانية: إيران اختبرت 7 صواريخ يصل مداها إلى أوروبا

كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، أن إيران ضاعفت من عدد اختباراتها للصواريخ مقارنة بالعام الماضي، وأنها قامت بنشر واختبار صواريخ يمكن أن تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية، أنها استندت إلى وثائق من أجهزة استخبارات غربية، تؤكد أن إيران أجرت في عام 2018 اختبارات صاروخية، شملت سبعة صواريخ متوسطة المدى، وعلى الأقل خمسة صواريخ قصيرة المدى بالإضافة إلى صواريخ كروز.

وأضافت المصادر الاستخباراتية، أن “إيران ضاعفت عدد الاختبارات الصاروخية مقارنة بالعام الماضي، وأن كل هذه الصواريخ لديها التكنولوجيا لحمل أسلحة الدمار الشامل وقادرة على الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي“.

وتقول الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إن الاختبارات الصاروخية الإيرانية تتعارض مع قرار الأمم المتحدة حول الاتفاقية النووية الدولية التي تم إبرامها في تموز/يوليو 2015.

ولا يزال برنامج الصواريخ الإيراني يثير القلق الدولي، إذ تعتبر إيران أن الصواريخ متوسطة المدى التي يبلغ مداها 2000 كيلومتر، تمثل تهديدًا لمن تصفهم بـ”أعدائها الرئيسين”، وتقول إنه يمكن لهذه الصواريخ أن تضرب أي جزء من إسرائيل.