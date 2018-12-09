صحيفة: تيريزا ماي قد تؤجل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من المتوقع أن تؤجل تصويت البرلمان، يوم الثلاثاء، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمطالبة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن وزراء ومساعدين قولهم، إنهم يتوقعون أن تعلن ماي، اليوم الأحد، عن تأجيل التصويت. ومن المتوقع على نطاق واسع أنها ستخسر التصويت، ويشعر الوزراء بالقلق من أن حجم الهزيمة قد يؤدي إلى إسقاط حكومتها.

وقالت “صنداي تايمز”، إن ماي ستتوجه إلى بروكسل، الأسبوع المقبل، للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي؛ لتحسين اتفاق الخروج من التكتل، بعد أن قال وزراء إن “ثمة حاجة لشروط أفضل للفوز بتأييد النواب”.

وقال متحدث باسم ماي، يوم الجمعة، إن “التصويت سيجري كما هو مقرر؛ رغم دعوات بعض النواب للتأجيل”.

وتُصرّ رئيسة الحكومة البريطانية، على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.