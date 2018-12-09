أمريكا تمنع إيران من إرسال أحد مسؤوليها للمفاوضات اليمنية في السويد

قالت مصادر أمريكية، إن إيران فشلت في إرسال أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية الإيرانية للسويد من أجل المشاركة في المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر تقرير نشره موقع المانيتورالأمريكي، أمس السبت، أن “إيران سعت إلى إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد، لكن إدارة دونالد ترامب رفضت ذلك”.

وأوضحت المصادر أن “وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت مؤخرًا السويد، التي تستضيف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، برغبتها في إرسال مستشار كبير لوزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى السويد”.

بدورها، أكدت مصادر إيرانية للموقع الإخباري الأمريكي، صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه “بسبب الضغوط الأمريكية لم نرسل أحد مستشاري وزارة الخارجية إلى السويد“.

ويرى مراقبون أن طهران كانت تنوي إرسال “حسين جابري أنصاري”، أحد كبار مستشاري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكان شغل في السابق منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية قبل إلغاء هذا المنصب كجزء من إعادة هيكلة وزارة الخارجية الإيرانية العام الماضي.