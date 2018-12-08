وزير خارجية ترامب السابق يصفه بـ”غير المنضبط” والرئيس يرد

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أن ترامب “غير منضبط” و”لا يحب القراءة” و”لا يطلع على التفاصيل ولا يحبها”، ليرد الرئيس بالتشكيك في قدرات تيلرسون العقلية.

وعزل ترامب تيلرسون بشكل مفاجئ عبر تغريدة نشرها على “تويتر” في آذار/ مارس الماضي، وعين مكانه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق مايك بومبيو.

وفي حديثه لقناة “سي بي إس” الأمريكية قال تيلرسون عن عمله مع ترامب: “الشيء الصعب بالنسبة لي هو قدومي من شركة إكسون موبيل التي تمتاز بالانضباط العالي والتركيز، ثم العمل مع رجل غير منضبط، لا يحب القراءة، ولا يقرأ التقارير، ولا يحب الاهتمام بالتفاصيل، ولا يقول سوى هذا ما أعتقده”.

وعزا تيلرسون ظهور ترامب مرارًا بشكل “انفعالي” إلى أنه يتصرف وفق غريزته، موضحا: “كنت أقول له سيدي الرئيس أفهم ما تريدون القيام به، ولكن ليس بوسعكم القيام بذلك، هذا مخالف للقانون”.

وبالمقابل ردّ ترامب عبر تغريدة في “تويتر” على تيلرسون مادحًا وزير الخارجية الحالي، حيث قال: “مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به للغاية. لم يكن سلفه ريكس تيلرسون يملك القدرة العقلية اللازمة”.

وأضاف “كان (تيلرسون ) غبيًّا كصخرة، ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية.. كان كسولًا كالجحيم.. إنها لعبة جديدة تمامًا، روح عظيمة في الدولة”.