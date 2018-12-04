بومبيو يدافع عن السياسة الخارجية لبلاده وينتقد الصين وروسيا وإيران

المصدر: أ ف ب

دافع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشدة، اليوم الثلاثاء، عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، قائلًا: إن واشنطن تقوم ببناء نظام عالمي للتصدي لانتهاكات من روسيا والصين وإيران.

وخلال زيارة إلى بروكسل، صوّب الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) على منتقدين أوروبيين يتهمون الولايات المتحدة بتقويض مؤسسات دولية، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يقوم باستعادة الدور الريادي التقليدي لأمريكا.

وحض حلفاء الولايات المتحدة على الانضمام إلى جهود ترامب، وأن يقيموا بصراحة ما إذا كانت هيئات مثل منظمة التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية وصندوق النقد الدولي، تقوم بخدمة مواطنيها.

وأكد، أمام مجموعة من الدبلوماسيين في بروكسل قبيل محادثات في مقر حلف شمال الأطلسي، أن “لاعبين سيئين استغلوا افتقارنا للقيادة لتحقيق مكاسب لهم”، مضيفًا: “هذه هي النتيجة السيئة للتراجع الأمريكي. إن الرئيس ترامب عازم على عكس ذلك المسار”.

واعتبر أن “الصين وروسيا وإيران قامت في الآونة الأخيرة بتحركات “تزعزع الاستقرار في العالم”.

وتأتي كلمة بومبيو فيما يلتقي وزراء خارجية دول حلف الأطلسي لمناقشة التوتر الأخير مع موسكو، في أعقاب اشتباك بحري بين روسيا وأوكرانيا، ومعاهدة تاريخية من فترة الحرب الباردة بشأن الحد من الأسلحة بات مصيرها مهددًا.

وتسبب قرار أمريكي بالانسحاب من اتفاقية الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المبرمة عام 1987 ردًا على انتهاكات روسية، في اتهامات بأن واشنطن تقوم بإضعاف حصن الأمن الأوروبي، لكن بومبيو قال: إن واشنطن تتخذ فحسب إجراءات إما لتحسين أو إنهاء اتفاقات عفا عليها الزمن أو لم تعمل.

وبيّن: “السنتان الأوليان من إدارة ترامب تظهران بأن الرئيس ترامب لا يقوّض هذه المؤسسات ولا يتخلى عن القيادة الأمريكية. بل بالعكس”، مؤكدًا: “نحشد الدول النبيلة في العالم لبناء نظام ليبرالي جديد يمنع الحرب ويحقق ازدهارًا أكبر للجميع”.

واتهم الصين بتسخير قواعد منظمة التجارة العالمية لحساب مصالحها الاقتصادية بشكل غير عادل، كما وجه انتقادات لاذعة للمحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها “تدوس” على سيادة دول مستقلة.

وأوضح بومبيو: “على كل دولة أن تقر بصدق بمسؤوليتها أمام مواطنيها، وأن تتساءل ما إذا كان النظام الحالي يخدم مصالح شعبها كما ينبغي، وفي حال العكس علينا أن نسأل كيف يمكننا تصويب ذلك”.

وختم قائلًا: “هذا ما يفعله الرئيس ترامب. إنه يعيد الولايات المتحدة إلى دورها القيادي المركزي التقليدي في العالم”.