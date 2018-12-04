ترامب محذرًا الصين: أنا رجل التعريفات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين، من عدم إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، واصفًا نفسه بأنه “رجل التعريفات”.

جاء ذلك، ضمن سلسلة تغريدات نشرها ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال ترامب: إن المفاوضات التجارية مع الصين بدأت بالفعل، وستستمر 90 يومًا “ما لم يتم تمديدها”.

وأضاف أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيف منوشين، ومدير المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، ووزير التجارة ويلبور روس، والمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، ينظرون في مدى إمكانية التوصل إلى “اتفاق حقيقي” مع الصين.

وتابع الرئيس الأمريكي: “إذا كانت الأمور مهيئة لذلك، سوف نفعل هذا (نبرم اتفاقًا)، الرئيس الصيني وأنا، نرغب في إبرام هذا الاتفاق، وربما يتم ذلك، وإذا لم يتحقق، تذكروا، أنا رجل التعريفات”.

وزاد: “عندما يأتي أشخاص أو بلدان لسلب ثروة أمتنا العظيمة، أريدهم أن يدفعوا ثمن امتياز القيام بذلك، سيكون هذا دائمًا أفضل وسيلة لتعظيم قوتنا الاقتصادية إلى أقصى قدر، نحن نحصل الآن على مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية”.

وختم بالقول: “فلنجعل أمريكا غنية مرة أخرى”.

ويوم السبت الماضي، اتفق ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هدنة لمدة 90 يومًا للحرب التجارية بين بلديهما، للسماح بإجراء مفاوضات حول مجموعة من القضايا التجارية.

ويبدأ البلدان مفاوضات تجارية جديدة على مدى تلك الفترة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق، وخلالها لن يفرض أي منهما على الآخر رسومًا جمركية جديدة، حسبما أكده بيان صدر عن البيت الأبيض، الأحد.