بعد كشفه عن “محاولة انقلاب” ضده.. نتنياهو يستهدف صلاحيات رئيس إسرائيل

شرع حزب “الليكود” الإسرائيلي الحاكم، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالتسريع في تعديل قانون من شأنه تقليص صلاحيات الرئيس الإسرائيلي في تشكيل الحكومة.

ويهدف تعديل القانون إلى تكليف رؤساء الأحزاب السياسية، فقط، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الثانية، أيد وزير المالية ورئيس حزب “كولانو- كلنا” موشيه كحالون، تعديل القانون، كما أيدته بقية الأحزاب الائتلافية في الحكومة، بما في ذلك حزبا “البيت اليهودي” بزعامة وزير التعليم نفتالي بينت، و”شاس” بزعامة وزير الداخلية أرييه درعي.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن تحركات حزب “الليكود” هذه، “تأتي بعد ورود معلومات من مقربين لنتنياهو، تفيد بأن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، لا ينوي تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة في حالة فوزه بها”.

كما تأتي هذه التحركات بعد “اتهام نتنياهو لوزير الداخلية السابق جدعون ساعر، دون ذكر اسمه صراحة، بإعداد مناورة خبيثة للإطاحة به”، واصفًا إياها بـ”محاولة انقلاب ضده، وأنها محكومة بالفشل؛ لأن الجمهور الإسرائيلي لن يسمح بحدوث مثل هذا الشيء”، بحسب القناة ذاتها.

ووفقًا للقانون الحالي، يحق للرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين بعد إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة، عرض مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست، بشرط أن يكون قادرًا على تشكيل الائتلاف الحكومي، بعد التشاور مع جميع رؤساء الأحزاب التي تشكل الكنيست الجديدة.

ولا يشترط القانون أن يكون نفس العضو الذي حاز على أكثر مقاعد في الكنيست، أي رئيس أكبر حزب، هو من يشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.