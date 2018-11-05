نتنياهو يعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تأييده للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ، يوم الإثنين.

جاء ذلك في حديث لنتنياهو خلال افتتاح جلسة كتلة حزب “الليكود” في الكنيست، يوم الإثنين.

وقال نتنياهو في كلمته: “هذا يوم تاريخي، إنه اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات قاسية على إيران”.

وأضاف: “أود مجددًا أن أشكر ترامب على القرار الشجاع والحازم والمهم. أعتقد أن هذا سيسهم في الاستقرار والأمن والسلام”.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، رسميًا تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات، إلى تقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف في إيران.