وزير إسرائيلي يلوح بورقة المياه ردًا على قرار الأردن بشأن “الباقورة والغمر”

ألمح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، إلى أن بلاده ربما تلجأ لقطع المياه عن الأردن، ردًا على قرار المملكة إنهاء تأجير أراضي بلدتي الباقورة والغمر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن أريئيل قوله: “بفضل إسرائيل، يتمتع سكان العاصمة عمان بالمياه الإسرائيلية 4 أيام أسبوعيًا، وأدعو رئيس الوزراء نتنياهو ليوضح للملك أن الأردن بحاجة لإسرائيل أكثر من أن تكون إسرائيل بحاجة للأردن، وأن يسمح الملك عبدالله بتمديد الملحقين لمصلحة المزارعين الإسرائيليين”.

وأضاف أن “إلغاء ملحقي أراضي الباقورة والغمر يعد استفزازًا لإسرائيل، التي توفر للأردن كميات كبيرة من المياه، ولولا هذه المياه، لكان سكان عمان يتمتعون بالمياه يومين فقط أسبوعيًا”.

الوزير أوري أريئيل “بفضل هذه المياه يتمتع سكان عمان من المياه الإسرائيلية ٤ أيام أسبوعيا. أدعو رئيس الوزراء نتنياهو ليوضح للملك أن الأردن بحاجة لإسرائيل أكثر من أن تكون اسرائيل بحاجة للأردن،

وأن يسمح الملك عبدالله بتمديد الملحقين لمصلحة المزارعين الإسرائيليين ف منطقة العرافا”. pic.twitter.com/iiAflij0L8 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

وزير الزراعة أوري أريئيل يوجه نقدا لاذعا ل #الأردن والملك @KingAbdullahII “قرار الملك عدم تمديد سريان الملحقين حول #الغمر_والباقورة يعدّ استفزازا بدولة #إسرائيل اسرائيل توفر للأردن كميات كبيرة من المياه، ولولا هذه المياه، لكان سكان #عَمان يتمتعون بالمياه يومين فقط اسبوعيا”. pic.twitter.com/rJbwVqjqlQ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

وفي سياق متصل، قال القاضي الإسرائيلي المتقاعد الياكيم روبينشتاين، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي لمباحثات السلام مع الأردن العام 1994، أن “الأردن ملزم بقبول طلب إسرائيل خوض مشاورات حول إلغاء ملحقي الباقورة والغمر“.

وأوضح روبينشاتين – بحسب ما نقل عنه مراسل هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، شمعون أران- أن “معاهدة السلام تضم بندًا يلزم الأردن بالتفاوض مع إسرائيل، وهناك لجنة خاصة منبثقة عن معاهدة السلام تعنى بدراسة جميع بنود الاتفاقية، من ضمنها الملحق الخاص بأراضي الباقورة والغمر، وهناك آلية للتشاور بين البلدين، ويجب أن تتم بنوايا حسنة”.

واعتبر أن “إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قابل للتغيير، وهو ليس بادرة حسن نية من قبل الأردن”.

وتأتي تصريحات القاضي روبنشتاين ووزير الزراعة أوري أريئيل، في سياق ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان الأردن أمس الأحد، عدم رغبته بتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، وذلك قبل عام على انتهاء عقد الايجار المنصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1994.