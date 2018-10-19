واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية لدعم الدبلوماسية مع بيونغ يانغ

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علقتا تدريبات للدفاع الجوي لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية “كل فرصة ممكنة لتستمر”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزيري الدفاع الأمريكي جيم ماتيس والكوري الجنوبي جونغ كيونغ- دو اتخذا قرار تعليق المناورات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، واجتمع الوزيران في سنغافورة اليوم الجمعة.

والمناورات التي تحمل اسم (فيغيلنت إيس) هي إحدى المناورات العديدة التي عُلقت لتشجيع الحوار الذي يهدف إلى دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.