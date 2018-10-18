البنتاغون: هجوم أفغانستان لن يغير عزم أمريكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، “إن واقعة إطلاق النار في أفغانستان، التي قُتل فيها أحد أقوى المسؤولين الأمنيين في البلاد، لن تغير من عزم الولايات المتحدة في استراتيجيتها الخاصة بجنوب آسيا”.

وقال مسؤولون:” إن الجنرال عبدالرازق أحد أقوى القادة الأمنيين في أفغانستان قُتل، اليوم، عندما فتح حارس شخصي النار عقب اجتماع بمقر حاكم إقليم قندهار في جنوب أفغانستان.”

وقال اللفتنانت كولونيل كون فولكنر: “هذا الهجوم لن يغيّر من عزيمة الولايات المتحدة في استراتيجيتنا الخاصة بجنوب آسيا، بل إنها تجعلنا أكثر تصميمًا”.

ونجا من الهجوم الجنرال سكوت ميلر، أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان، الذي كان قبل دقائق يحضر الاجتماع مع عبدالرازق، لكن القائد المحلي للمخابرات الأفغانية قُتل وأصيب حاكم الإقليم بجروح خطيرة.