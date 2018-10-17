كوريا الجنوبية ترفض منح اللجوء لمئات اليمنيين

رفضت كوريا الجنوبية، الأربعاء، منح وضع لاجئ لمئات من طالبي اللجوء اليمنيين، الذين وصلوا إلى جزيرة جيجو الجنوبية هذا العام، لكنها منحت بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الكورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “481 يمنيًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء، لكن تم منح 362 تصاريح إقامة مؤقتة لاعتبارات إنسانية”، مضيفة أنها “رفضت 34 طلبًا ولم تمنح أصحابها تصاريح إقامة مؤقتة، بعد أن أكد المسؤولون أن لديهم سجلات جنائية أو يطلبون اللجوء لأسباب اقتصادية”، موضحة أن “تصاريح الإقامة المؤقتة لمدة عام، علمًا بأنها قد تلغيها إذا تحسنت الأوضاع في اليمن”.

وسعى أكثر من 500 يمني إلى طلب اللجوء في كوريا الجنوبية، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، بعد أن فروا من الحرب التي تمزق بلادهم.

ولم تبت الوزارة بعد في 85 طلب لجوء.

وأثار تدفق طالبي اللجوء على كوريا الجنوبية، ردود فعل حادة، ودفع الحكومة لتشديد قوانين الهجرة في يونيو/حزيران، في حين وصل معظم طالبي اللجوء اليمنيين إلى جزيرة جيجو الساحلية، ومنعتهم السلطات من دخول البر الرئيسي لكوريا الجنوبية.

ومنحت سول وضع لاجئ إلى 839 فقط من أصل 40470 شخصًا من مختلف دول العالم منذ عام 1994، ولا يشمل هذا الرقم منشقين من كوريا الشمالية.

وفي الأول من يونيو/حزيران، رفعت سول اسم اليمن من قائمة الدول، التي لا يحتاج مواطنوها إلى الحصول على تأشيرة لدخول كوريا الجنوبية.

وبموجب تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية سيتمكن اللاجئون من مغادرة جيجو.