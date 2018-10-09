من أصول مصرية.. ترامب يقول إنه سيدرس اختيار دينا باول خلفًا لنيكي هيلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه سيدرس اختيار دينا باول سفيرة جديدة لدى الأمم المتحدة‎، بدلًا عن نيكي هايلي، التي استقالت من منصبها.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الأممية، نيكي هايلي، قدمت استقالتها من منصبها، وقبل ترامب بدوره الاستقالة.

وقال ترامب إنه يدرس اختيار دينا باول، المسؤولة التنفيذية السابقة في بنك “غولدمان ساكس” والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بدلًا من نيكي هيلي التي قررت الاستقالة، ونفى ترامب تكهنات بأنه سيرشح ابنته إيفانكا للمنصب.

وكان ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان استقالة هيلي بحلول نهاية العام، حيثُ قال إن هيلي ستساعده في الاختيار النهائي لمن سيحل محلها.

ودينا حبيب باول شَغلت منصب مديرة في شركة غولدمان ساكس وتتكلم العربية بطلاقة، وقد سبق لها أن قدمت المشورة للرئيس دونالد ترامب في مسائل اقتصادية.