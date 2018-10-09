غوتيريش يعلّق على استقالة هيلي من الأمم المتحدة

أقرَّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بوجود “نقاط اختلاف” مع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، التي أعلنت استقالتها في وقت سابق اليوم، اعتبارًا من نهاية العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، أعرب غوتيريش عن تقديره العميق لـ”التعاون الممتاز” مع هيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، .

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك:”يودُّ الأمين العام أن يعرب عن تقديره العميق للتعاون الممتاز، والدعم الذي أظهرته السفيرة هيلي دائمًا”.

وأضاف:”كان لديهما علاقة عمل منتجة وقوية للغاية خلال فترة ولايتها كممثل دائم للولايات المتحدة.. لقد عملت بجدٍ لتعزيز الروابط البناءة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، مع إظهار قيمة الأمم المتحدة”.

وتابع:”يتطلع الأمين العام إلى مواصلة العمل مع السفيرة هيلي حتى نهاية ولايتها”.

لكن المتحدث باسم الأمين العام أقرَّ بـ”وجود اختلافات في المواقف بين الأمين العام والسفيرة الأمريكية إزاء ملفات الهجرة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتغير المناخي”.

وتابع موضحًا:”كانت هناك اختلافات في المواقف، وكانت هناك لحظات هي الأصعب فيما يتعلق بالأونروا، واللاجئين، وتغير المناخ، فالأمين العام لديه موقفه الذي لا يتغير، وهي كانت تمثل مواقف بلدها، لكن كان بينهما علاقة عمل طيبة للغاية”، وفق الأناضول.

وأردف:”أمريكا هي أكبر دولة مانحة للأمم المتحدة، والعلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة علاقة حساسة للغاية، وخلال فترة ولايتها كانت السفيرة الأمريكية منخرطة تمامًا في العمل مع الأمم المتحدة، وكانت هناك نقاط اختلاف، وهو ما تطلب إقامة حوار بينهما”.