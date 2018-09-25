غوتيريش يفتتح اجتماعات الأمم المتحدة بخطاب “تحذيري”

المصدر: ا ف ب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين، وذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم اليوم الثلاثاء، إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين، وبين الدول “عند حافة الانهيار، والتعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة”.

وتابع غوتيريش “اليوم النظام العالمي يزداد فوضى، وعلاقات القوى أصبحت أقل وضوحًا، والقيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديمقراطية محاصرة”.