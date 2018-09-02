قبل توجهه للأمم المتحدة.. زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى مصر

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه للقاهرة قريبا للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول /سبتمبر الجاري.

ونقلت صحيفة القدس المحلية عن المصادر قولها : “إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار التواصل والتنسيق الدائمين بين القيادتين الفلسطينية والمصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك تنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدا من المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي، وبحضور الوكيل أيمن بديع، والعميد أحمد عبد الخالق، بهدف بحث آخر التطورات السياسية وعدد من القضايا ، أبرزها المصالحة والتهدئة والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة.

وتشرف مصر على عدد من الملفات الفلسطينية أبرزها المصالحة وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وكذلك التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.