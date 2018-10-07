لقاء مرتقب بين نتنياهو وبوتين لبحث التنسيق الأمني في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا لمناقشة التنسيق الأمني بشأن سوريا، وذلك في ظل خلاف مع موسكو حول العمليات الجوية الإسرائيلية.

وأدلى نتنياهو بالتصريحات خلال اجتماع للحكومة، ولم يذكر موعدًا محددًا للقاء.

وكانت موسكو قالت، يوم الثلاثاء، إنها زودت الدفاعات الجوية السورية بمنظومة الصواريخ “إس-300”، بعدما اتهمت إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن تحطم طائرة تجسس روسية بنيران القوات السورية، التي كانت تطلق النار على طائرات إسرائيلية الشهر الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن طائرات الشبح الإسرائيلية، تستطيع هزيمة منظومة الصواريخ الجديدة، ويمكنها تدميرها على الأرض. وتعهدوا بالمضي قدمًا في جهود منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

لكن لم ترد أي تقارير عن ضربات جوية إسرائيلية في سوريا منذ إسقاط الطائرة الروسية.

وأثار هذا التوقف على ما يبدو، تكهنات وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه يأتي بناء على طلب روسيا أو أن إسرائيل علقت الهجمات بسبب مخاوف من تأجيج التوترات مع موسكو الداعم العسكري الرئيس للنظام السوري.

وقال نتنياهو، إنه تحدث هاتفيًا مع بوتين، واتفقا على الالتقاء قريبًا لمواصلة التنسيق الأمني المهم بينهما.

وأضاف: أن “إسرائيل ستعمل دومًا على منع إيران من ترسيخ وجودها عسكريًا في سوريا، ونقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان، في إشارة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد.