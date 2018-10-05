فرنسا تعتبر أن نشر روسيا نظام “إس-300” في سوريا يُنذر بتصعيد عسكري

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن نشر روسيا نظام “إس-300” الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذُ أكثر من 7 أعوام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، للصحفيين: “تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري”.

وأضافت في إفادة عبر الإنترنت، “في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية”.

وكانت موسكو قد قالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها سلّمت سوريا نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس-300، بعد أن حمّلت إسرائيل مسؤولية إسقاط القوات السورية طائرة روسية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.