الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لبحث فرض عقوبات تجارية على ميانمار‎

قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الجمعة، إن التكتل سيرسل بعثة تقصي حقائق لتقييم فرض عقوبات على ميانمار؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن مهمة البعثة هي دراسة احتمال إلغاء وضع “كل شيء إلا السلاح”، الذي يسمح لأفقر الدول في العالم ببيع أي سلع للاتحاد الأوروبي دون رسوم باستثناء الأسلحة.

وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد بمدينة إنسبروك في النمسا، إنه “لا يمكننا استبعاد هذه النتيجة؛ والسبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ميانمار”.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا.

واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا جيش ميانمار، بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية “بقصد الإبادة الجماعية” في ولاية راخين، ودعا إلى محاكمة قائد الجيش و5 جنرالات بموجب القانون الدولي.