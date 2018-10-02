رئيس مؤسسة نوبل: لن نسحب جائزة زعيمة ميانمار

قال رئيس مؤسسة نوبل لارس هيكينستن، يوم الثلاثاء، إنه لن يتم سحب جائزة نوبل للسلام من رئيسة ميانمار أونغ سان سوكي.

وقبل أيام من الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة هذا العام، أكد هيكينستن أن “بعض تصرفات زعيمة ميانمار مؤسفة، لكن لن يتم سحب جائزة نوبل للسلام منها”.

واعتبر أن “سحب الجوائز ردًا على أحداث وقعت بعد منحها ليس منطقيًا، لأن هذا يعني أنه يتعين على الحكام بحث أحقية الفائزين بها بشكل مستمر”.

وأصدر محققون من الأمم المتحدة تقريرًا في آب/ أغسطس الماضي، يتهم جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي لمسلمي الروهينغا بنية الإبادة الجماعية في عملية أسفرت عن فرار أكثر من 700 ألف لاجئ عبر الحدود إلى بنغلاديش.

وتقود سو كي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1991 بفضل نشاطها في سبيل الديمقراطية، حكومة ميانمار في الوقت الحالي، واتهمها التقرير نفسه بأنها لم تستخدم سلطتها “الأدبية” لحماية المدنيين.

ووصفت ميانمار ما توصلت إليه الأمم المتحدة بأنه “منحاز”. وقالت إن الإجراءات العسكرية التي تلت هجمات لمسلحين على قوات الأمن في أغسطس/ آب من العام الماضي تمثل عملية مشروعة لمكافحة التمرد.

ومنذ الـ25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة مجازر وحشية بحق الروهنغيا في إقليم أراكان، ما أسفر عن مقتل نحو 9 آلاف مسلم، ولجوء مئات الآلاف إلى بنغلاديش، وفق منظمة “أطباء بلا حدود” والأمم المتحدة.