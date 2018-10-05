ألمانيا شبه واثقة من ضلوع روسيا في هجمات القرصنة الإلكترونية

أكد متحدث في برلين، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية شبه واثقة من وقوف روسيا خلف سلسلة هجمات إلكترونية على مستوى العالم، داعيًا موسكو إلى الكف عن مثل هذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، “نثق تمامًا في تقييم السلطات البريطانية والهولندية، الحكومة (الألمانية) أيضًا شبه واثقة من أن المخابرات الروسية وراء حملة إيه.بي.تي 28”.

وأضاف، أن برلين تتعامل مع خطر الهجمات الإلكترونية بمنتهى الجدية.

وأصدرت الدول الغربية تنديدات منسقة بروسيا، أمس الخميس؛ لإدارتها ما تصفه هذه الدول بالحملة العالمية للقرصنة التي استهدفت مؤسسات، منها هيئات رياضية لمكافحة تعاطي المنشطات، وشركة طاقة نووية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.