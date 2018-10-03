“العدل الدولية” تدعو أمريكا لضمان عدم تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية لإيران

أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية، أو سلامة الطيران المدني.

ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نصرًا لطهران.

ودعت المحكمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم عرقلة المبادلات التجارية بين إيران والجهات الأخرى، معتبرة أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يشكل خرقًا لإتفاقية الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها إثر شكوى رفعتها الحكومة الإيرانية ضد نظيرتها الأمريكية، على خلفية الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران: “نعتبر أن الضمانات الأمريكية ليست كافية لرفع المخاوف المرتبطة بالآثار الإنسانية السلبية على الإيرانيين”.

وشددت على أن تقييد استيراد الاحتياجات الإنسانية والأدوية، له أثر سلبي جسيم على حياة الإيرانيين، مضيفة أن “المحكمة يمكنها اتخاذ تدابير لحماية حقوق إيران استنادًا إلى السلطة التي تملكها”.

وتقول الدعوى الإيرانية إن العقوبات الأمريكية تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، وتمثل خرقًا لاتفاقية صداقة غير معروفة مبرمة بين الدولتين عام 1955.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في نهاية تموز/يوليو الماضي، إن طهران رفعت دعوى على واشنطن بسبب “فرض عقوبات أحادية من جانب واحد”، داعيًا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات وتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء تلك العقوبات.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة، وفق رويترز.