لافروف: واشنطن هاجمت مبادئ عملية السلام في الشرق الأوسط والاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قوضت مساعي التوصل لاتفاقات دولية، من عملية السلام في الشرق الأوسط إلى إيران والمناخ والتجارة.

وأضاف لافروف، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن شنت هجمات على المبادئ الأساسية لعملية السلام بالشرق الأوسط، والاتفاق النووي مع إيران، والتزامات منظمة التجارة العالمية، واتفاقات المناخ وغيرها كثير”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015.