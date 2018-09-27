خلاف بمجلس الأمن بين لافروف وبومبيو حول “عقوبات كوريا الشمالية”

تباينت رؤى وزيري خارجية أمريكا وروسيا حول العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اجتماع للمجلس الخميس: “إنه إذا شردت كوريا الشمالية عن مسار الدبلوماسية ونزع السلاح النووي فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى مزيد من العزلة والضغوط”.

وأضاف أن “تطبيق عقوبات مجلس الأمن يجب أن يستمر بقوة وحزم حتى نصل إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه، يجب أن يكون أعضاء المجلس مثلًا يحتذى في هذا الجهد”، وفق رويترز.

وفي المقابل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية قائلًا إنه “من غير المقبول” أن تتحول إلى “عقاب جماعي”.

وأعرب لافروف عن أسفه لأن مجلس الأمن، وبسبب “الموقف الصارم الذي تتخذه الولايات المتحدة، لا يواكب تطور الأزمة بإشارات إيجابية”، بحسب فرانس برس.

وتحسنت العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية عقب اللقاء الذي تم قبل أربعة أشهر بين قادة البلدين، إلا أن الولايات المتحدة تصر على أن رفع العقوبات بشكل نهائي عن بيونغ يانغ مرهون بتدمير سلاحها النووي.