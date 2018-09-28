بومبيو يتفق مع نظرائه من الخليج ومصر والأردن‎ على مواجهة تهديدات إيران

المصدر: أ ف ب

التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وكذلك مصر والأردن، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك؛ لبحث الملفات الساخنة بالمنطقة.

واتفق الوزراء خلال الاجتماع، الذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على “ضرورة مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران ضد المنطقة والولايات المتحدة”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أمام الوزراء العرب على أن”لدى الجميع مصلحة مشتركة في مجموعة واسعة من القضايا التي لها علاقة بالأمن”.

وقال مايك بومبيو: “إنه لا بد من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى، وإرساء السلام والاستقرار في سوريا”.