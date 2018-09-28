تقرير: إسرائيل قد توقف غاراتها على سوريا مقابل وقف إيران شحنات الأسلحة

كشف موقع استخباراتي إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبرام صفقة بين “تل أبيب” وطهران، تقوم بموجبها إسرائيل بوقف غاراتها على سوريا، مقابل إيقاف إيران شحنات الأسلحة لدمشق.

وأفاد موقع “ديبكا”، بأن بوتين أوفد مستشاره للأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، إلى طهران أمس الخميس؛ لبحث عقد ذلك الاتفاق، متوقعًا أن يوافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع نقلًا عن مصادر استخباراتية وعسكرية، “تنص الصفقة على أنه في حال أوقفت إسرائيل غاراتها على سوريا، فإن إيران ستوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى سوريا أو حزب الله”.

وذكر أنه في حال تمت الصفقة، فإن روسيا قد تؤجل أو تلغي قرارها إرسال منظومة الصواريخ الدفاعية إس-300؛ في أعقاب تحميلها إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية، قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي.

ونقل الموقع عن المصادر قولها، إن بوتين بدأ جهوده لإبرام هذه الصفقة من خلال اتصالات سرية مع واشنطن وتل أبيب؛ بهدف تخفيف حدة التوتر بعد سقوط الطائرة، مضيفًا بأن المصادر تتوقع أن يقبل نتنياهو تلك الصفقة.

ولفت إلى أن باتروشيف، قدم تفاصيل الصفقة، يوم أمس، لسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأن بوتين ينتظر الآن ردًا من الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وأشار الموقع، إلى أن بوتين سيلتقي نتنياهو قريبًا؛ لبحث الأزمة بين البلدين وخطة إنهائها وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.