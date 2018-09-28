ردًا على اتهاماته بشأن “المخبأ النووي”.. إيران: العالم سيضحك على نتنياهو

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبلده بشأن إخفاء مواد نووية في موقع سري بطهران.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس: “اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعًا سريًا آخر في طهران.. مستودعًا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري”.

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع “تعرفه إسرائيل”.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن قاسمي قوله إن “العالم سيضحك بصوت عال على هذه الكلمة الكاذبة والجوفاء والتي لا توجد ضرورة لها” على حد تعبيره.