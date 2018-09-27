نتنياهو يتهم إيران بإخفاء مواد نووية في موقع سري بطهران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، الخميس، بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلًا: إن ذلك أثبت أنها لم تتخلَ عن برنامجها للأسلحة النووية.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: “اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعًا سريًا آخر في طهران، مستودعًا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري”.

وأضاف: “منذ أن داهمنا الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغرامًا من المواد المشعة، تعرفون ماذا فعلوا بها؟”.

وأجاب قائلًا: “نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل”.

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع “تعرفه إسرائيل”.