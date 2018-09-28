في تحول لافت.. زعيم منظمة إخوانية بأمريكا يلتقي الرئيس الإيراني‎

اجتمع زعيم كبرى منظمات الإخوان المسلمين في أمريكا “نهاد عوض” مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تحول لافت يعكس تغيرًا في موقف الجماعة، التي كانت ترفض مثل هذا اللقاء خلال السنوات الماضية.

وجاء اجتماع نهاد عوض، مدير عام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” بالرئيس الإيراني على هامش تواجد الأخير بنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان عوض، قد أعلن في وقت سابق، عبر تغريدة في تويتر، أنه سيلتقى “بعض الرؤساء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة من بينهم الرئيس التركي أردوغان و الرئيس الإيراني روحاني“.

ارحب بارائكم.

سوف ألتقي ان شاء الله ببعض الرؤساء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة من بينهم الرئيس التركي أردوغان و الرئيس الإيراني روحاني. لا يهمني الجانب السطحي و الصوري لهذه اللقاءات بقدر ما… https://t.co/iKEsA0FtEv — Nihad Awad نهاد عوض (@NihadAwad) September 22, 2018

غير أن اجتماعه بالرئيس الإيراني يبدو تغيرًا لافتًا فمنظمة “كير”، التي يديرها، والتي عرفت بارتباطها بالإخوان ،كانت ترفض مثل هذا اللقاء خلال السنوات الماضية، نتيجة لما وصفته بـ”دور طهران في مذابح سوريا”.

ويعكس هذا اللقاء في نظر محللين، تحولًا أوسع في موقف الإخوان تجاه إيران بتوجيه من دولة قطر الممول والداعم الرئيسي للجماعة على مستوى العالم.

ويشير المراقبون، إلى أن هذا التحول ظهر أولًا في اليمن، حيث بدأت أصوات إخوانية تعرب عن دعمها الصريح وتأييدها للحوثيين، فيما كثفت قطر تأييدهم إعلاميا في مناكفة سياسية للسعودية والإمارات، دون اعتبار لدماء اليمنيين ومعاناتهم، بحسب مصادر يمنية.

ويعود آخر لقاء لعوض مع رئيس إيراني إلى العام 2009، عندما التقى حينها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد.