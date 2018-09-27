بحثا سبل إحياء عملية السلام.. نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تحاول بلاده ترتيب وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب نتنياهو على تويتر يقول، إن محادثاته مع السيسي في وقت متأخر من مساء أمس، تركزت على “التطورات الإقليمية” دون مزيد من الإيضاح.

وفي القاهرة قالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، وإن السيسي أكد “أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة”.

وأشار السيسي إلى “ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.”

وتعمل مصر على التوسط في وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل وحركة حماس، التي تهيمن على قطاع غزة، وسط أعمال عنف متواترة على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة، إذ ينظم الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية.

واجتمع نتنياهو والسيسي علنًا لأول مرة في عام 2017، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي أنهما عقدا قمة سرية في مصر في أيار/مايو الماضي لبحث التهدئة في غزة التي تفرض مصر وإسرائيل قيودًا مشددة على حدودها.

وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل بموجب معاهدة سلام عام 1979 وبقي البلدان على تنسيق أمني قوي وروابط في مجال الطاقة.

واليوم الخميس، أعلنت شركات إسرائيلية ومصرية أنها ستشارك في خط أنابيب سيمهد الطريق لبدء صفقة تصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار العام المقبل.