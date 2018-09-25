السيسي: القضية الفلسطينية دليل عجز دولي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “هناك خللا يعتري أداء الأمم المتحدة، والقضية الفلسطينية تقف دليلًا على عجز النظام الدولى عن إيجاد الحل العادل”، داعيا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء الثلاثاء، بالدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي انطلقت اجتماعاتها، في وقت سابق الثلاثاء، بحضور زعماء وقادة أكثر من 140 دولة.

وأضاف السيسي قائلًا “علينا أن نعترف بأن ثمة خلل يعترى أداء المنظومة الدولية، ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة فى المنطقتين العربية والإفريقية اللتين تعيش مصر فى قلبيهما”.

وتساءل “كيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم فى وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية؟”.

كما تساءل عن “عدم حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام فى دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟”.

وأوضح أن “القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولى عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد على أنه “لا مجال لإضاعة الوقت فى سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات”.

وتابع “سأكرر هنا ما ذكرته فى سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوى هذه الصفحة المحزنة من تاريخها”.