السيسي يمنح ضباط الجيش رواتب استثنائية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
وجاء في القرار أنه سيتم منح معاش استثنائي مقداره 750 جنيهًا شهريًا لكل من ضباط الصف والجنود والمنتهية خدمتهم.
كما يمنح القرار المنشور بالجريدة الرسمية يوم الاثنين معاشًا استثنائيًا مقداره 750 جنيهًا شهريًا للمستحقين عن ضابطي الصف المتطوعين والمتوفين بعد إنهاء خدمتهما، والمجند المتوفي أثناء الخدمة.
وكانت المعاشات العسكرية في مصر قد زادت بواقع 15% اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2018، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.