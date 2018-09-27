حقيقة توقيع “كاف” عقوبات على النادي الأهلي المصري بسبب تركي آل الشيخ

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تعرض النادي لعقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب هتافات الجماهير ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، في مباراة حوريا كوناكري الغيني، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”: “ما تردد عن توقيع عقوبات على النادي من قبل الكاف غير صحيح بالمرة، ومجرد شائعات نعرف مصدرها، من أجل التأثير على مشوار الفريق في البطولة”.

وأضاف مرجان: “كاف لم يعلن أي عقوبة عبر موقعه الرسمي، كما أنه لم يرسل أي خطاب رسمي للنادي، عن توقيع عقوبات على الأهلي، نحن نستعد بشكل طبيعي لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الـ2 من أكتوبر المقبل، على ستاد السلام بالقاهرة”.

وتابع: “ننسق حاليًا مع الاتحاد المصري ووزارة الداخلية، لزيادة عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر لقاء وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل على استاد السلام”.

يذكر أن العديد من المواقع المحلية نشرت أخبارًا تفيد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وقع عقوبات على الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد ما حدث من الجماهير في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام حوريا، وهي خوض الأهلي مباراتين دون جمهور في البطولة، وتوقيع غرامة مالية 20 ألف دولار.