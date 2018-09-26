تنظيم داعش يهدّد إيران بهجوم جديد

هدد تنظيم داعش المتشدد، اليوم الأربعاء، عبر تسجيل صوتي حديث، إيران بتنفيذ هجوم جديد، يستهدف أهدافًا داخل هذا البلد، بعد أيام من عملية ضد الحرس الثوري قُتل فيها 25 شخصًا.

وقال المتحدث باسم تنظيم داعش، أبو الحسن المهاجر، في تسجيل غير مؤرخ: إن الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، وتبناه التنظيم لن يكون الأخير.

وأضاف المهاجر في التسجيل الصوتي الذي نشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم على تليغرام: “لقد أثبت أبناء الخلافة الإسلامية مدى هشاشة وضعف أمن دولة المجوس إيران … فهو أوهى من بيت العنكبوت، وإن القادم بإذن الله وقوته أدهى وأمر”، حسب تعبير المتحدث.

وكان تنظيم داعش المتشدد قد أعلن، يوم السبت الماضي، مسؤوليته عن هجوم شنّه مسلحون على عرض عسكري في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران.