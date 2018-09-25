قرقاش: إيران تحاول دق إسفين بين أمريكا والأوروبيين

حذر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، القوى الاوروبية الثلاثاء من أنها تعرض على ايران بصيصا من الأمل بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة لكنها في نهاية المطاف لن تصمد أمام نهج الولايات المتحدة الصارم تجاه إيران.

وقال قرقاش في تصريح أدلى به لوكالة رويترز في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يشعر بالقلق من الاختلافات العلنية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق والتي ظلت ملتزمة به، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، والولايات المتحدة. وتتفق جميع هذه الدول على ضرورة كبح أنشطة إيران النووية على المدى البعيد وتحجيم برنامج صواريخها البالستية، وكبح جماح نفوذها الإقليمي.

وأضاف قرقاش “كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل.”

وتابع قائلا “إن الإيرانيين يعتمدون على ذلك وربما يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية.”

وبين قرقاش أنه “من المؤسف أن الخلاف الحالي على النهج ليس مفيدا ويعطي إيران نوعا من شريان الحياة والأمل في أن تلتفت على المخاوف المختلفة عند الجميع بشأنها.”

وعبر عن اعتقاده بأن سياسة الضغط التي ينتهجها ترامب والتي ستعيد فرض عقوبات أكثر صرامة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ستؤتي ثمارها وبأن إيران قد تجلس على طاولة المفاوضات خلال عام.