بالفيديو.. داعش ينشر فيديو يدعي أنه لمنفذي هجوم الأهواز

نشر تنظيم داعش، الأحد، تسجيلًا مصورًا لثلاثة أشخاص قال إنهم منفذي الهجوم على عرض عسكري في إيران.

وأظهر التسجيل المصور الذي بثته وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، 3 أشخاص داخل مركبة تحدث اثنان منهم باللغة العربية عن الجهاد، بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلًا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن التنظيم، أمس، عبر الوكالة ذاتها، مسؤوليته عن هجوم شنّه مسلحون على عرض عسكري في الأهواز جنوب غرب إيران اليوم السبت.