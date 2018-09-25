مسؤول إيراني: لم نعطِ العراق طلقة سلاح واحدة مجانًا في حربه على داعش

قال مسؤول إيراني، إن بلاده لم تعطِ للحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش طلقة سلاح واحدة مجانًا، مشيرًا إلى أن طهران تحصل على أموال هذه الأسلحة بالعملة الأجنبية.

وأوضح مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في حوار مع وكالة أنباء “ألف نيوز”، نشرت اليوم الثلاثاء، أن “الأسلحة التي سلمتها طهران إلى وزارة الدفاع العراقية ليست مجانية كما يتصور البعض، ولم نسلم بغداد طلقة واحدة مجانًا”.

وأضاف أن “الطريقة التي نستلم بها أموال الأسلحة من العراق، هي بالنقد الأجنبي كما هو الحال بالنسبة لصادرات الكهرباء”، مبينًا: “للأسف، يزعم بعض المثقفين بإيران، أن إيران سلمت أسلحة مجانًا للعراق في حربه ضد داعش”.

واعتبر عبداللهيان، أن مساعدة العراق في حربه ضد داعش؛ بهدف ضمان الأمن القومي، وقال: “لو لم ندعم العراق وسوريا ضد داعش، لكنا نقاتل التنظيم في شوارع طهران”، نافيًا وجود توتر في العلاقات بين بغداد وطهران؛ على خلفية إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، مطلع الشهر الجاري، من قبل متظاهرين غاضبين.

وفيما يتعلق بدخول مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبداللهيان: “لدينا ما يكفي من المفاوضات مع الولايات المتحدة”.