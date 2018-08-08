العراق يعتقل قياديًا في تنظيم داعش بالموصل

اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، قياديًا في تنظيم “داعش” كان يعمل كـ”مسؤول ديوان الزكاة” بمدينة الموصل، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية.

وقال اللواء سعد معن، في بيان: “إن قوات الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة اعتقلت إرهابيًا كان يعمل مسؤولًا بديوان الزكاة في منطقة الشرقاط خلال فترة سيطرة داعش على المدينة”.

وبحسب معن، “تمت عملية القبض على الإرهابي في منطقة دور السكر في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

ولم يذكر الناطق باسم الداخلية اسم “الإرهابي” الذي تم إلقاء القبض عليه، وفق الأناضول.

يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت القوات العراقية اكتمال استعادة الأراضي التي كان “داعش” يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.