وسط مواقف متضاربة.. داعش يتبنى الهجوم على العرض الإيراني بالأهواز

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش المتشدد، إن التنظيم المتشدد أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على عرض عسكري في جنوب غرب إيران اليوم السبت، وذلك وسط مواقف وتصريحات متضاربة من قبل المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت الوكالة أن مقاتلين من داعش نفذوا الهجوم في مدينة الأهواز، ولم يقدم التنظيم دليلًا على ذلك.

وكان متحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، قد قال لرويترز إن المنظمة التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن هجوم اليوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز.

وقال المتحدث يعقوب حر التستري إن منظمة المقاومة الوطنية الأهوازية، التي تضم عددًا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم.