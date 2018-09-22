إيران: منفذو هجوم الأهواز تدربوا في دولتين خليجيتين‎

أعلن متحدث عسكري إيراني عن أن المسلحين الذين هاجموا، اليوم السبت، عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، تلقوا تدريبًا على يد دولتين عربيتين خليجيتين، ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل، على حد زعمه.

وقال البريغادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: إن “هؤلاء الإرهابيين تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين خليجيتين”.

وأضاف شكارجي أنهم “ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإيراني، لكنهم على صلة بأمريكا وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد”.

وتسعى إيران على الدوام إلى توجيه الاتهامات لدول الخليج دون تقديم أي أدلة على مزاعمها بهذا الخصوص.

وتضاربت الروايات حول هوية منفذ الهجوم، فقد أعلن داعش مسؤوليته عنه، وهو الأمر ذاته بالنسبة لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز التي تبنت الهجوم.