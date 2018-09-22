العراق يطلق عملية واسعة لتعقب عناصر “داعش” في ثلاث مدن

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، انطلاق عملية تعقب واسعة لعناصر تنظيم داعش في الصحراء المشتركة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة، في بيان، إن “قطاعات قيادة عمليات الجزيرة والقطاعات الملحقة بها والحشد العشائري، أطلقت في عملية واسعة لتفتيش الصحراء، بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية – السورية.”

وأضاف البيان أن “طيران الجيش العراقي والقوة الجوية وطائرات التحالف تساند تلك القطاعات، في العملية العسكرية التي انطلقت من 7 محاور”.

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش بغارة جوية لطيران التحالف الدولي، استهدفت أنفاقًا لهم في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.

وقال قطري السمرمد، القيادي في الحشد العشائري (سنيّ)، إن “طيران التحالف الدولي قصف أنفاقًا سرية لإرهابيي داعش في وادي حوران غربي الأنبار، ما أسفر عن مقتل 9 من عناصره وتدمير مخبأ للأسلحة والعبوات الناسة تحت الأرض”.

ومثلت مخابئ تنظيم داعش في الصحراء المشتركة بين الأنبار وصلاح الدين ونينوى مأزقًا للقوات العراقية، التي تسعى إلى السيطرة على تلك المنطقة الشاسعة والرابطة بين 3 محافظات كان تنظيم داعش يسيطر عليها.

وكان داعش قد نفذ مؤخرًا عدة هجمات في تلك المدن، راح ضحيتها عدد من عناصر الأمن والمواطنين، خاصة في محافظتي صلاح الدين ونينوى.