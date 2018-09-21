قوامها 2000 شخص.. بريطانيا تشكل قوة إلكترونية للتصدي لخطر روسيا

أعلنت بريطانيا عن تشكيل قوة هجمات إلكترونية جديدة قوامها 2000 شخص؛ لزيادة قدرتها بشكل كبير على شن حرب في الفضاء الإلكتروني، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

وقالت الشبكة، إن القوة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبًا، ستمثل زيادة بواقع 4 أمثال في مجموعة ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.

وأبلغ مصدر “شبكة سكاي”، أنه من المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية، وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت الشبكة عن مصدر ثان قوله، إن “الرقم قد يكون أكبر من ذلك”.

وذكرت، أن خطة وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات، تأتي في ظل تنامي الخطر الإلكتروني من قبل روسيا، وبعد أن استخدمت بريطانيا أسلحة إلكترونية لأول مرة في المعركة ضد تنظيم داعش.