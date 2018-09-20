إسرائيل تقدّم رسميًا لروسيا نتائج التحقيق في إسقاط طائرتها بسوريا

قدّم الوفد الإسرائيلي المتواجد في موسكو، لمسؤولين روس، نتائج تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي حول حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا قبل ثلاثة أيام.

والإثنين الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري طائرة روسية من طراز “إيل-20″، في حادثة حمّلت موسكو مسؤوليتها لإسرائيل، باعتبار أن مقاتلات الأخيرة تسترت بالطائرة الروسية، ما جعلها عرضة لنيران مضادات النظام السوري.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: إن الوفد، برئاسة قائد سلاح الجو عاميكام نوركين، أجرى عدة لقاءات في موسكو، مع قائد سلاح الجو ومسؤولين كبار في هيئة الأركان الروسية؛ لبحث قضية إسقاط الطائرة.

وأوضح أن لقاءات اليوم في موسكو جاءت بناءً على اتفاق جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء الماضي، لبحث القضية.

ووفق المصدر نفسه، قدّم العسكريون الإسرائيليون لنظرائهم الروس صورة الوضع من وجهة نظر إسرائيل، ونتائج التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي.

كما استعرض الوفد “محاولات إيران لترسيخ تواجدها العسكري في سوريا، ومحاولاتها نقل وسائل قتالية استراتيجية إلى حزب الله اللبناني”، وفق البيان نفسه.

ومن المتوقع أن ينهي الوفد الإسرائيلي لقاءاته الليلة قبل عودته إلى إسرائيل.

ورغم اتهام موسكو لتل أبيب بالمسؤولية عن الحادثة، إلا أن بوتين قال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: إن “إسرائيل ليست مسؤولة عن إسقاط الطائرة، بل سلسلة أخطاء هي التي أدت إلى ذلك”.